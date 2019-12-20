Дорогами Орла займется подследственный чиновник

Денис Блохин включен в состав особой рабочей группы.

Правительство Орловской области создало рабочую группу по реализации межведомственного проекта «Оптимизация процесса предъявления и оплаты актов о приемке выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети города Орла». Ей поручено до 1 февраля 2020 года внести предложения по этой самой оптимизации. Речь идет о наведении порядка в «процессе предъявления и оплаты актов о приемке выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети» областной столицы.

Состав рабочей группы уже утвержден. Ее руководителем назначен Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам. А заместителем руководителя рабочей группы стал Денис Блохин, глава департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, 29 июля 2019 года в отношении Блохина следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Орловской области было возбуждено уголовное дело.

Его подозревают в том, что в 2015 году в качестве главы «Орелгосзаказчика» он заключил с ООО «МосОблСтрой» государственный контракт на выполнение работ по реконструкции Центрального стадиона имени Ленина. Работы не были выполнены в полном объеме, но были оплачены. По версии следствия, бюджету был причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей.

Следствие подавало ходатайство об отстранении Блохина от должности на период расследования уголовного дела, опасаясь, что оставаясь на посту, Блохин «может оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний, продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства, чем воспрепятствует производству по уголовному делу». Однако областной суд ходатайство оставил без удовлетворения, и Блохин продолжает работать на своей высокой должности.

ИА «Орелград»