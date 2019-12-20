Клычков выдал подчиненным предновогодний бонус в 40 млн рублей

Губернатор щедро распределил так называемые поощрения.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил «Порядок поощрения региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти». Речь идет о финансовом вознаграждении за хорошую работу в уходящем 2019 году.

Размер бонуса для каждой структуру администрации области рассчитывается по целому ряду формул, учитывающих всевозможные коэффициенту, а также по их месту в неких рейтингах. Например, в одной из формул используется так называемый «коэффициент вклада i-го органа исполнительной государственной власти Орловской области в достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию».

А значения этого коэффициента определяются на «основе матрицы показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной государственной власти Орловской области». Отметим, что оперативно приняв правила распределения бонусов, Клычков оперативно распределил и сами деньги. То есть матрица уже сделала свое дело. Согласно постановлению правительства региона всего распределено 40 миллионов рублей. Их получат следующие структуры:

— Администрация губернатора и правительства Орловской области – 12,316 млн;

— Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области — 2,175 млн;

— Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области – 1,167 млн;

— Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области – 1,713 млн;

— Департамент сельского хозяйства Орловской области – 1,459 млн;

— Департамент финансов Орловской области – 1,722 млн;

— Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области – 2,305 млн;

— Департамент образования Орловской области — 2,183 млн;

— Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области — 0,77 млн;

— Управление ветеринарии Орловской области — 0,492 млн;

— Управление лесами Орловской области – 0,539 млн;

— Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области — 0,27 млн;

— Управление культуры и архивного дела Орловской области – 0,622 млн;

— Управление ЗАГС Орловской области – 2,368 млн;

— Департамент информационных технологий Орловской области — 0,91 млн;

— Департамент промышленности и торговли Орловской области — 0,649 млн;

— Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области — 2,356 млн;

— Управление физической культуры и спорта Орловской области – 0,516 млн;

— Департамент здравоохранения Орловской области – 1,285 млн;

— Департамент по проектам развития территорий Орловской области – 0,383 млн;

— Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области – 0,649 млн;

— Мобилизационное управление Орловской области — 0,276 млн;

— Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области – 2,864 млн.

ИА «Орелград»