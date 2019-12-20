Областная КСП проверит расходы на дороги и медицину

Облсовет дал полтора десятка поручений аудиторам.



Депутаты Орловского облсовета на своей очередной сессии утвердили список поручений Контрольно-счетной палате Орловской области. Этот перечень состоит из 15 пунктов. Свои предложения высказали представители всех профильных комитетов и парламентских фракций. Областным аудиторам предстоит немало потрудиться.

Например, единороссы поручили КСП проверить целевое и эффективное расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также они поручили провести аудит эффективности регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Коммунисты тоже внесли свою лепту. По их поручению в план включена проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы». Фракция «Справедливая Россия» добилась проведения аудита «эффективности мероприятий, направленных на обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрами в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Она же попросила проверить работу государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» за 2018-2019 годы. Представители ЛДПР внесли в список проверку целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных Успенскому дому-интернату для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Кроме того, КСП проверит ГУП «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский», АО «Племенной завод Сергиевский», АО «Опытно-производственное хозяйство «Красная Звезда», а также проанализирует расходование казенных средств на обеспечение жильем ветеранов.

ИА «Орелград»