Орловская «Тропа Героев» стала частью нацпроекта

Орловский проект «Тропа Героев» стал частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

«Тропа Героев» — командный забег по трассе с препятствиями на пересеченной местности. В нем участвовали, к примеру, участники областного конкурса «Молодые кадры Орловщины». Во время испытания «проявляется командный дух и воля к достижению совместной цели», пишут организаторы.

С сентября по ноябрь «Тропа Героев» проходила в городе Переславль-Залесский на базе отеля Azimut. На трассу вышли участники программы акселерации региональных команд, которую проводит Минэкономразвития РФ.

В общей сложности в забегах приняли участие представители 40 регионов, в том числе Санкт-Петербурга, Подмосковья, Татарстана и Крыма. К ним присоединилась замглавы профильного департамента Минэкономразвития Олеся Тетерина, указали организаторы.

В 2020 году «Тропу Героев» пройдут представители остальных 40 регионов России.

Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» действует в России до 2024 года. К этому сроку число россиян, занятых в сфере МСП, должно достичь 25 млн человек, самозанятых – 2,4 млн. Малый бизнес будет давать 32,5% ВВП РФ и 10% несырьевого экспорта.

ИА «Орелград»