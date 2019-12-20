Орловские депутаты попросили Медведева запретить снюсы

Обращения направлены в правительство и Госдуму

Депутаты орловского облсовета подготовили обращение в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой отрегулировать оборот смесей, содержащих никотин. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

В тексте документа говорится, что среди подростков набирают популярность смеси, предназначенных для курения, сосания, жевания или нюханья. Концентрация никотина в них составляет от 40 до 100 мг, в то время как в обычной сигарете – до 1,5 мг. Но смеси доступнее, дешевле и легальнее сигарет, поэтому подростки на них подсаживаются.

«В результате употребления никотиносодержащих смесей очень быстро развивается никотиновая зависимость, которая со временем начинает подрывать жизненно важные системы организма, в том числе сердечно-сосудистую, вызывая патологии сердца и гипертонию. Кроме того, воздействуя непосредственно на ротовую полость, такие смеси способствуют развитию различных язвенных поражений слизистой оболочки. Последствия этого отражаются на работе органов пищеварения, увеличивается риск развития онкологических и респираторных заболеваний», — беспокоятся депутаты.

Депутат Руслан Перелыгин напомнил, что из одной школы поступил сигнал о том, что старшеклассники полгода раздают младшеклассникам никотиносодержащие смеси.

Спикер облсовета Леонид Музалевский назвал проблему распространения смесей очень серьезной. Он попросил предпринимателей, у которых на прилавках «лежат либо могут оказаться» никотиносодержащие вещества, не торговать опасной продукцией.

«Необходимо инициировать вопрос определения понятия „смеси, предназначенные для курения, сосания, жевания или нюханья, содержащие никотин“, а также их запрета на территории Российской Федерации. Данная мера позволит запретить свободный оборот указанных смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. А это — возможность уберечь наших детей от смертельной угрозы», — сказал Музалевский.

Обращение было поддержано единогласно.

Ранее семь крупных общероссийских общественных движений страны и семь Героев России и СССР обратились к бизнесменам с просьбой не продавать снюсы, сообщило агентство «Общественная служба новостей». Его текст доступен на сайте издания.

ИА «Орелград»