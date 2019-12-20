Орловский бюджет скорректировали в последний раз в году

20.12.2019 | 9:51 Новости, Экономика

Депутаты приняли поправки на декабрьской сессии

Депутаты орловского облсовета на декабрьской сессии внесли поправки в бюджет на 2019 год, сообщает пресс-служба заксобрания. Изменения связаны с уточнением целевых безвозмездных поступлений и перераспределением средств.

Финансовая помощь Орлу составила 106,3 млн рублей, остальные муниципалитеты в сумме получат 9 млн рублей. Из этих денег выплатят зарплату работникам учреждений дополнительного образования (43 млн) и культуры (32 млн).

Средства также помогут Орлу частично расплатиться с бизнесменами за поставку детского питания, сказал спикер облсовета Леонид Музалевский. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за действий администрации Орла.

«Полностью мы проблему сейчас не решим, но по итогам 1 квартала 2020 года будем стремиться закрыть данный вопрос. Это, конечно, полномочия города Орла, но в том числе, и бюджета Орловской области», — заявил председатель.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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