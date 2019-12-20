Орловскую коммуналку вернули городам и районам

Закон о перераспределении полномочий принят во втором чтении.

Орловский облсовет народных депутатов в окончательной редакции принял законопроект о распределении полномочий между областными и муниципальными органами власти.

Напомним, что значительная часть функций была отобрана у органов местного самоуправления при губернаторе Вадиме Потомском пять лет назад. Полномочия были переданы на более высокий областной уровень. Предполагалось, что эта «централизация» поможет укрепить вертикаль власти и сократить управленческие расходы. Однако все вышло с точностью, да наоборот. Сокращения чиновников на местах не последовало, но зато цепь исполнения полномочий стала длиннее.

Действие предыдущего закона заканчивалось 31 декабря 2019 года, поэтому требовалось принять новый, что и было сделано. В результате областные власти вернули часть полномочий обратно на места. В частности, это касается коммунальной сферы.

Например, на уровень органов местного самоуправления возвращена организация в границах поселения электроснабжения. В то же время в ведении областных чиновников остались такие функции как принятие нормативных правовых актов в области электроснабжения, согласование инвестиционных программ в сфере электроэнергетики, ежегодное утверждение перечня потребителей электрической энергии, в отношении которых действуют особые условия при ограничении или отключении электроэнергии, мониторинг работы электроэнергетического комплекса.

Также властям на местах вернули полномочия по утверждению схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Орловской области за последние годы была выполнена работа по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории 13 муниципальных образований из 17 с численностью населения свыше 5 тысяч человек.

В 2013-2014 годах схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения были утверждены во всех муниципальных образованиях Орловской области. Срок их действия составляет не менее 15 лет для схем теплоснабжения и не менее 10 лет для схем водоснабжения и водоотведения.

Областные власти пришли к выводу, что алгоритм актуализации коммунальных схем местными властями уже наработан, поэтому вмешиваться в него не стоит. Официально полномочия вернули «в целях сокращения сроков принятия управленческих решений по развитию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

ИА «Орелград»