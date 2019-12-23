Генпрокуратура рассказала о нарушениях при закупке елок для Орла

Вопрос от бдительного орловца прозвучал в прямом эфире.

23 декабря в прямом эфире в рубрике «Вы спрашивали? Мы отвечаем!» на сайте Генеральной прокуратуры РФ прозвучал вопрос из Орловской области. Кстати, его озвучила старший прокурор управления Генпрокуратуры РФ Елена Семина, которая много лет проработала в прокуратуре Орловской области.

По ее словам, вопрос поступил от гражданина по имени Владимир Кузнецов. Он просил проверить законность закупки по установке елки в Орловской области за бюджетные средства еще в 2018 году. На этот вопрос в прямом эфире ответила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области Екатерина Давыдова. Она сообщила, что прокуратурой региона была проведена проверка исполнения требований законодательства при закупке в 2018 году новогодних елей.

«Проверка показала, что извещение о проведении электронного аукциона разместило на электронной площадке муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства города Орла», — рассказала Екатерина Давыдова. — Это извещение содержало условия о приобретении двух елей двух типов за 7,121 миллиона рублей. Вместе с тем фактически 26 ноября 2018 года по итогам состоявшегося аукциона это юридическое лицо заключило контракт на поставку трех елей с победителем аукциона по цене 3,874 миллиона рублей. В нарушение требований действующего законодательства муниципальный заказчик «УКХ города Орла» обосновал начальную максимальную цену контракта на основании коммерческих предложений, которые не соответствовали условиям закупаемых елей. С целью устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности, прокурор Советского района города Орла вынес постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении бывшего начальника МКУ «УКХ» Светланы Климовой по ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ. В результате рассмотрения этого постановление заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства области Светлана Климова была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках, и на нее был наложен административный штраф в сумме 20 тысяч рублей. Она не согласилась с постановлением административного органа и обжаловала его в суде. Суд поддержал позицию прокурора, постановление вступило в законную силу и штраф оплачен виновным должностным лицом».

Екатерина Давыдова добавила, что проверка проводилась совместно с управлением ФАС по Орловской области. В частности, исследовался вопрос законности увеличения количества товара, поставляемого по итогам аукциона, по сравнению с тем количеством товара, которое было предусмотрено документацией об аукционе. Нарушение закона в данной части не установлено.

Права муниципального образования «Город Орел» при этом не пострадали, поскольку три ели обошлись городу вдвое дешевле начальной цены. Наказание же было вынесено за процедурные нарушения.

ИА «Орелград»