В Орле неизвестный сбил мужчину и скрылся

23.12.2019 | 9:41 Новости, Происшествия

ГИБДД ищет очевидцев ДТП

В Орле неизвестный водитель сбил 55-летнего пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 декабря 2019 года в 17:00 возле дома №17 по улице Металлургов. Водитель ехал по прилегающей территории и сбил мужчину, который шел справа попутно автомобилю.

«В результате пешеход с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в БСМП им. Н.А. Семашко, после осмотра назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев случившегося.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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