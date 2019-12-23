В Орле обманувшего дольщиков застройщика признали банкротом

Арбитраж вынес решение по застройщику дома на улице Бурова.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы России и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» к обществу с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» о признании этой компании банкротом. В ходе процесса суд проверил обоснованность требований заявителей. В качестве заинтересованного лица выступил региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.

Как установил арбитраж, компания «Промжилстрой» получила от областного управления градостроительства, архитектуры и землеустройства разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № 46 по улице Бурова в городе Орле. Срок действия этого разрешения неоднократно продлевался. Земельный участок под объектом принадлежит застройщику на праве аренды.

Компания заключила договоры участия в долевом строительстве. Как указал в суде представитель фирмы, на сегодняшний день реализовано 132 квартиры. Первоначальный срок передачи квартир дольщикам был назначен на первое полугодие 2016 года. В дальнейшем он неоднократно переносился. Последний раз дольщикам обещали квартиры в третьем квартале 2019 года.

«В настоящее время объект в эксплуатацию не введен, — говорится в материалах дела. — Строительство объекта капитального строительства застройщиком не ведется. Как указал должник, завершить строительство жилого дома должник своими силами не может».

Согласно данным бухгалтерского баланса, за 2018 год активы общества составляли 209,356 миллиона рублей. Кредиторская задолженность составила 21,934 миллиона, краткосрочные заемные обязательства – 2,797 миллиона, иные краткосрочные обязательства – 179,538 миллиона рублей.

При этом, согласно объяснениям представителя фирмы-должника, полную информацию о сумме кредиторской и дебиторской задолженности «предоставить не представляется возможным в связи с изъятием документации должника правоохранительными органами по уголовному делу. Имущество и денежные средства у должника отсутствуют, все счета должника в кредитных организациях закрыты».

Как указал Фонд в своем заявлении, в отношении застройщика возбуждено 136 исполнительных производств на общую сумму 18,834 миллиона рублей, из которых задолженность по налогам и сборам составляет 677 340 рублей.

Арбитражным судом ранее было вынесено 16 решений, вступивших в законную силу и не исполненных до настоящего времени, о взыскании с «Промжилстроя» задолженности в общей сумме 1,845 миллиона.

С начала 2018 года на рассмотрении судов общей юрисдикции находится более 65 исковых заявлений участников долевого строительства, ответчиком по которым выступает «Промжилстрой». Все это, по мнению Фонда, «свидетельствует о недостаточности денежных средств должника для исполнения обязательств и подтверждает невозможность исполнения застройщиком своих обязательств по возведению многоэтажных домов в связи с неплатежеспособностью и недостаточностью имущества».

Суд удовлетворил исковые требования. Компания «Промжилстрой» признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство сроком на один год.

ИА «Орелград»