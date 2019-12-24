Экс-главу фирмы-банкрота наказали за волокиту

24.12.2019 | 16:15 Новости, Общество

Бывшему руководителю придется заплатить крупный штраф.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, дело об административном правонарушении дошло аж до арбитражного суда Центрального округа. Перед этим он было рассмотрено судами в Орле и Воронеже, в апелляционной инстанции. Бывший руководитель обанкротившейся орловской промбазы пытался оспорить наложенное на него наказание.

В прокуратуре пояснили, что экс-директор нарушил требования законодательства о несостоятельности. Возглавляемую им компанию признали банкротом. Однако руководитель своевременно не передал конкурсному управляющему «необходимые для исполнения возложенных на него обязанностей документы организации-банкрота».

Прокуратура завела административное дело на правонарушителя, которое рассмотрел областной арбитраж. Экс-директору было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Это решение он поочередно и обжаловал в апелляционной и кассационной инстанциях, но оба раза его жалобы были отклонены. Решение суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования