Экс-главу фирмы-банкрота наказали за волокиту

Бывшему руководителю придется заплатить крупный штраф.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, дело об административном правонарушении дошло аж до арбитражного суда Центрального округа. Перед этим он было рассмотрено судами в Орле и Воронеже, в апелляционной инстанции. Бывший руководитель обанкротившейся орловской промбазы пытался оспорить наложенное на него наказание.

В прокуратуре пояснили, что экс-директор нарушил требования законодательства о несостоятельности. Возглавляемую им компанию признали банкротом. Однако руководитель своевременно не передал конкурсному управляющему «необходимые для исполнения возложенных на него обязанностей документы организации-банкрота».

Прокуратура завела административное дело на правонарушителя, которое рассмотрел областной арбитраж. Экс-директору было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Это решение он поочередно и обжаловал в апелляционной и кассационной инстанциях, но оба раза его жалобы были отклонены. Решение суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

ИА «Орелград»