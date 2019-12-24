Медведев установил для Орла квоту на иностранцев

24.12.2019 | 13:30 Новости, Общество

Орловская область получила самую маленькую квоту в ЦФО.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев издал распоряжение об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в нашей стране на 2020 год. Ознакомиться с этим документом можно на официальном портале Орловской области.

Согласно документу, в целом по стране квота в 2020 году составит 60 270 разрешений. Орловской области досталась от них лишь маленькая толика. Дмитрий Медведев установил для нашего региона квоту в количестве 100 разрешений. Это самый низкий показатель в ЦФО.

Всего регионам Центрального федерального округа выделено 17 500 разрешений. Если исключить Москву и Подмосковье, которые формально тоже входят в состав округа, то наибольшая квота установлена для Тульской области – 2000 разрешений.

Далее следуют Белгородская (1750), Тамбовская (1200), Курская и Рязанская (по 1000) области. Ближе всех к Орловской области расположились Брянская (150), Костромская (200), Ярославская и Ивановская (по 300) области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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