«ОДСК» и «Орелстрой» получили почетные награды от главы Липецкой области

Награждение прошло в рамках бизнес-премии «Инвестор года»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 20 декабря наградил холдинг ПАО «Орелстрой», который входит в группу компаний корпорации «ОДСК», за плодотворную работу и большой личный вклад в восстановление прав граждан-участников долевого строительства.

Корпорация «ОДСК» стала номинантом бизнес-премии «Инвестор года».

Отметим, что премия «Инвестор года» вручается компаниям и предпринимателям за вклад в развитие региона. Победителя определяет экспертный совет премии.

«ОДСК» занимается реализацией жилой, коммерческой и промышленной недвижимости по всей России. Корпорация ведет строительство девяти жилых микрорайонов в трех регионах.

В 2019 году «ОДСК Липецк», активно участвуя в программе помощи обманутым дольщикам, достроила и ввела в эксплуатацию пять жилых комплексов, около 1000 семей сменили статус обманутых дольщиков на новоселов. В 2020 году в Липецке еще 1300 семей получат ключи от своих новых квартир.

ИА «Орелград»