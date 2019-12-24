Орловская область оказалась одной из самых закредитованных в стране

РИА Новости представило национальный рейтинг кредитования.

Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1 процента. Об этом сообщает агентство РИА Новости, аналитики которого провели масштабное исследование. Считали они на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивали как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Годовую зарплату и численность экономически активного населения рассчитывали как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 по 1 октября 2019 года), а задолженность по банковским кредитам — на 1 ноября 2019 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

Оказалось, что больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2 процента), а меньше всего – жители Ингушетии (9,9 процента). Орловская область заняла 8-е место в списке наиболее закредитованных регионов. Кроме Калмыкии, выше только Тыва, Адыгея, Чувашия, Курганская, Тюменская и Оренбургская области.

По подсчетам аналитиков, соотношение кредитной задолженности к средней зарплате в Орловской области составляет ровно 67 процентов. Объем задолженности перед банками в среднем на одного жителя нашего региона составляет 200,9 тысячи рублей. За прошедший год долговая нагрузка в среднем на каждого орловца выросла на 32,4 тысячи рублей. Это говорит о том, что собственных средств орловцам на жизнь не хватает.

«Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то теперь резко ускорился беззалоговый сегмент, — пишут исследователи.

— Потребительское кредитование демонстрирует активный рост на фоне снижения процентных ставок. Кроме того, это происходит при умеренных темпах увеличения заработной платы, что приводит к усилению долговой нагрузки россиян. Данные показывают, что объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4 процента, до 17,2 триллиона рублей. При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше — на 8,9 процента».

ИА «Орелград»