Клычков поделил деньги на школьное питание

Правительство региона уточнило объемы распределения субсидий.

Областные власти в новой редакции утвердили объемы распределения субсидий из областного бюджета муниципальным районам и городам на 2019 год. Речь идет о возмещении расходов на обеспечение питанием школьников. Напомним, областной бюджет оплачивает половину стоимости затрат на организацию питания из расчета 40 рублей в день на одного ученика. Остальное платит муниципалитет.

Кстати, финансирование обеспечивается в рамках государственной подпрограммы Орловской области «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи. Постановление правительства было принято еще в конце 2018 года. Однако исполнить его в запланированном объеме не удалось. Поэтому документ уточнили.

Одной из причин этого стал рост задолженности перед поставщиками школьного питания в Орле. Напомним, сумма долга, по разным оценкам, составила от 170 до 198 миллионов рублей. Городские власти уже заявили о готовности погасить часть долга до конца текущего года, а оставшееся – в 2020 году. Несмотря на это, следственные органы региона завели уголовное дело и теперь оценивают действия и бездействие чиновников орловской мэрии.

Что касается постановления правительства, то согласно итоговой версии этого документа между муниципалитетами в текущем году всего распределено 183,8 миллиона рублей. Орел получил самую большую субсидию – 62,8 миллиона. И это только целевая выплата. Далее следует город Ливны (21,1 миллиона рублей), Мценск (14,9 млн), Орловский (14,3 млн), Ливенский (6,8 млн), Кромской (5,1 млн), Урицкий (4,8 млн) и Болховский (4,2 млн) районы.

ИА «Орелград»