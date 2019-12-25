Орловцам подсовывают поддельную водку и молоко

Эксперты оценили объем фальсификата в Орле.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области, вопросы противодействия обороту нелегальной продукции на потребительском рынке обсудили участник заседания региональной межведомственной комиссии. В частности. с докладом выступил глава областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Эдуард Мирошкин.

«В 2019 году в регионе выявлено 41 преступление, связанное с незаконным оборотом фальсифицированной продукции, 34 из которых совершены в сфере изготовления и реализации алкогольной продукции, — рассказал он. – Из незаконного оборота изъято свыше 150 тысяч литров спиртосодержащей продукции».

Однако подделывают не только спиртное. Не все благополучно обстоят и с товарами, которые приобретают в том числе непьющие люди. Например, в этом году в Орловской области выявлялась поддельная мясная и молочная продукция. Так, в составе молочных продуктов нередко находят растительные жиры вместо животных, а под видом сыра продают сычужный продукт. Что касается мяса, то в консервах из говядины или свинины обнаруживают, например, курицу. Такие уловки позволяют производителям снижать себестоимость продукции и увеличивать свои барыши.

Как отметил на заседании комиссии глава территориального управления Россельхознадзора Евгений Черный, в текущем году было проведено 128 внеплановых проверок предприятий, занимающихся производством, переработкой и реализацией молочной и мясной продукции.

«По результатам проверки составлено 207 протоколов на сумму 1,7 миллиона рублей, — подчеркнул он. — Приостановлена деятельность шести предприятий».

В целом в Орловской области в текущем году было проведено 628 проверок и выявлено 357 фактов реализации контрафактной продукции.

ИА «Орелград»