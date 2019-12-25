Орловским ученым помогут купить коров

Деньги на покупку животных выделят из бюджета.

В Орловской области с 2020 года начнет действовать порядок предоставления грантов научным и образовательным организациям. Средства будут выделять из бюджета. Примечательно, что эти субсидии будут предназначены на поддержку производства и реализацию собственной сельскохозяйственной продукции. Цель проекта – развитие племенного животноводства и элитного семеноводства.

По условиям, гранты получат научные организации, профессиональные образовательные организации и вузы, которые в «процессе научной, научно-технической и образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции».

Главным распорядителем бюджетных средств станет областной департамент сельского хозяйства. Решения о предоставлении грантов будет принимать специальная конкурсная комиссия. В частности, деньги предназначены на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре. Из бюджета возместят до 80 процентов таких затрат.

Гранты также будут предоставляться на содержание племенного маточного поголовья по ставке на 1 условную голову. Перевод поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы будут производить по коэффициентам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Кроме того, средства грантов орловские ученые смогут тратить на содержание племенных быков-производителей.

Что касается семян, то бюджет возместит до 90 процентов затрат на их покупку, но при условии, что семена будут элитными. Максимальный размер гранта ограничен планкой в 15 миллионов рублей. В каждом конкретном случае сумма будет рассчитываться по формулам, утвержденным правительством Орловской области.

ИА «Орелград»