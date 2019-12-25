В Орле в ДТП пострадали два водителя

25.12.2019 | 9:27 Новости, Происшествия

Одну из них госпитализировали

В Орле при столкновении Toyota Corolla и Toyota RAV4 пострадали водители обоих автомобилей, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 24 декабря в 15 часов. Установлено, что 26-летняя водитель Corolla ехала по улице Ломоносова в сторону «Орловской Нивы». На перекрестке она не уступила дорогу внедорожнику, который двигался по улице Лескова, и получила удар в бок.

Водители сами обратились за медицинской помощью в течение часа. Девушку госпитализировали, а 32-летнему водителю RAV4 назначено амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования