В Орле в ДТП пострадали два водителя

Одну из них госпитализировали

В Орле при столкновении Toyota Corolla и Toyota RAV4 пострадали водители обоих автомобилей, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 24 декабря в 15 часов. Установлено, что 26-летняя водитель Corolla ехала по улице Ломоносова в сторону «Орловской Нивы». На перекрестке она не уступила дорогу внедорожнику, который двигался по улице Лескова, и получила удар в бок.

Водители сами обратились за медицинской помощью в течение часа. Девушку госпитализировали, а 32-летнему водителю RAV4 назначено амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»