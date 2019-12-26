Орловским школьникам расскажут, как правильно жениться

В Орловской области утвержден план по повышению правовой культуры.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил комплекс мер по повышению правовой культуры населения региона на 2020-2025 годы. Примечательно, что контроль за исполнением распоряжения он оставил лично за собой. План предусматривает «развитие правовой грамотности и правосознания граждан» самыми разнообразными способами. Например, планом предусмотрено проведение рабочих встреч чиновников с участием региональных журналистов «по вопросам пропаганды правовых знаний с использованием возможностей электронных и печатных СМИ».

В комплекс мероприятий также включена правовая помощь осужденным и мигрантам, раздача буклетов и памяток о том, как платить налоги, проведение семинаров для малого и среднего бизнеса, проведение на базе кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский» консультаций, лекций и бесед.

Также планируется организация семинаров-практикумов на тему «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов».

Чиновники рассчитывают повысить уровень правовой культуры несовершеннолетних и молодежи. Например, планом предусмотрено проведение интернет-олимпиады для учеников 9-11 классов на лучшее знание российского законодательства. Более того, согласно распоряжению Клычкова орловским старшеклассникам будут читать лекции «по вопросам регистрации актов гражданского состояния, об условиях и порядке вступления в брак».

Также запланировано развитие деятельности историко-правовых клубов на базе профессиональных образовательных организаций, проведение в образовательных организациях классных часов и факультативных занятий по пенсионной грамотности, организация дней бесплатной юридической помощи и другое.

ИА «Орелград»