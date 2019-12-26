В Орле откроют новый детский сад

В пятницу, 27 декабря, состоится торжественная передача ключей нового детского сада №96. Его возвели на улице Полковника Старинова.

Строительство стартовало осенью 2018 года, за 13 месяцев завершилось с отделкой «под ключ». На объекте работало дочернее предприятие ПАО «Орёлстрой» — «ОСУ-2». Детсад соответствует всем современным нормам и требованиям, укомплектован мебелью и необходимой техникой. На улице площадки для игр и отдыха. Детский сад рассчитан на 230 мест. Прием заявлений в дошкольное учреждение начался в июне. Совсем скоро малыши войдут в просторные светлые группы и познакомятся с воспитателями.

В церемонии открытия примут участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, исполнительный директор ПАО «Орёлстрой» Дмитрий Сучков. Начало праздника запланировано на 11:00.

18 декабря открытие аналогичного детского сада прошло в Болховском микрорайоне. Его также строило «ОСУ-2». Два новых учреждения позволят сократить очередь среди малышей от 3 до 7 лет, сообщали в администрации Орла.

ИА «Орелград»