В Орловской области охотники обошли медиков по уровню зарплат

Обнародованы данные об уровне зарплат в регионе.

Орелстат обнародовал сведения о заработной плате на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области. Сообщается, что средняя номинальная зарплата, начисленная за октябрь 2019 года, составила 29 425 рублей. Она увеличилась по сравнению с сентябрем на 1,5 процента, а по сравнению с октябрем предыдущего года — на 7,4 процента.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2019 года увеличилась по сравнению с октябрем 2018 года на 3,1 процента», — подчеркнули в Орелстате.

Статистики также отмечают, что в оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация. Так, лидерами по уровню доходов стали представители финансовой и страховой деятельности, которые зарабатывают в среднем по 46 226 рублей в месяц. Далее следуют сферы государственного управления (36 175), транспортировки и хранения (34 126), сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (32 281).

Средняя зарплата в области здравоохранения и социальных услуг составляет 26 794 рубля в месяц, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 26 288, в образовании – 24 183 рубля в месяц.

ИА «Орелград»