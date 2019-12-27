Администрация Орла полезла в долги перед Новым годом

Мэрия начала поиск нового кредитора.

Администрация Орла издала извещение о проведении закупки, целью которой является поиск очередного кредитора. Мэрия областного центра планирует позаимствовать у финансовой организации 261 миллион рублей в виде одной невозобновляемой кредитной линии сроком на 365 дней.

Проценты по кредиту составят 18,9 миллиона рублей. Собственно, за эту сумму потенциального дохода и будут сражаться участники закупки. Из конкурсной документации следует, что кредит должен быть предоставлен не позднее 1 апреля 2020 года.

Напомним, ранее депутаты горсовета не только одобрили эту сделку, но и уже внесли заемные деньги в расходную часть муниципального бюджета на 2020 год. Кредит предполагается пустить на «погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета».

Вероятно, за счет этих средств мэрия хочет расплатиться с поставщиками школьного питания.

ИА «Орелград»