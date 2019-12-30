Клычков спустя три года вспомнил о поручении Путина

Губернатор распорядился пересчитать незавершенные объекты.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение об учете объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Орловской области. Речь идет об объектах, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Отметим, что распоряжение принято не по собственной инициативе, а во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации от 11 июня 2016 года. Он был утвержден итогам заседания Государственного совета РФ и предусматривает поэтапное снижение объемов и количества объектов незавершенного строительства в регионах.

Ответственным Клычков назначил департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. На эту структуру возложены функции по ведению Реестра объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Орловской области, и подготовку сводного плана поэтапного снижения числа таких объектов.

Всем остальным органам исполнительной государственной власти специальной компетенции поручено обеспечить проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства. Сведения о долгостроях должны быть собраны до 1 марта 2020 года. А снижать их количество планируют в 2021 и 2022 годах.

Впрочем, задачу чиновникам могут облегчить аудиторы областной Контрольно-счетной палаты. В 2019 году они уже проверили объекты незавершенного строительства. По данным КСП, на 1 января 2019 года в Орловской области числилось 392 таких объекта, причем пять из них находятся в казне региона.

«Из 392 объектов незавершенного строительства в реестре государственной собственности Орловской области значатся лишь 10, по которым осуществлена государственная регистрация права, — говорится в отчете КСП. — Инвентаризация 138 объектов, балансодержателем которых является КУ ОО «Орелгосзаказчик», не проводилась. В перечне строек и объектов незавершенного строительства на 1 января 2019 года числились 62 объекта, которые фактически завершены, введены в эксплуатацию, однако не прошли государственную регистрацию».

Также аудиторы вскрыли факты неполного отражения в бюджетной отчетности информации по капитальным вложениям, произведенным в объекты, строительство которых не начиналось. Так, в бюджетную отчетность не была включена информация по 47 объектам незавершенного строительства.

Среди других нарушений отметим то, что строительство 27 объектов было приостановлено без консервации, что противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ИА «Орелград»