Крымова назначена главной по кадровому росту

30.12.2019 | 12:09 Новости, Образование

Чиновница возглавила вновь созданную рабочую группу.

Глава Орловской области Андрей Клычков создал рабочую группу, которая займется вопросами внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста. Это будет коллегиальный орган, председателем которого назначена Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области.

В состав также включены представители других профильных департаментов областной администрации, регионального координационного центра Союза «Ворлдскиллс Россия», Орловской торгово-промышленной палаты и Орловского государственного университета.

Как следует из постановления, задачей Рабочей группы является организация исполнения «дорожной карты» по внедрению упомянутого выше регионального стандарта. Она имеет право запрашивать необходимую ей информацию у органов власти регионального и муниципального уровня, у региональных отраслевых объединений работодателей, бизнес-структур, а также «ключевых предприятий и образовательных организаций».

Кроме того, представители всех этих структур могут выступать в качестве привлеченных экспертов и помогать членам рабочей группы. Последняя обязана заседать не реже одного раза в полугодие.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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