Мэр Ливен объяснил, почему елку ветерана спилили без разрешения

Власти райцентра прервали затянувшееся молчание.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», глава Ливен Сергей Трубицин дал итоговую пресс-конференцию. На ней он прокомментировал громкий скандал вокруг елки, которая установлена в районном центре. Напомним, главная елка района была установлена на площади Победы. Ее привезли из села Успенского.

«Величественное пятнадцатиметровое дерево правильной пирамидальной формы с раскидистыми хвойными лапами статно смотрится с любой стороны», — так писала об этом событии пресс-служба администрации города.

Спустя неделю выяснилось, что елка была спилена без учета мнения сельчан. Более того, оказалось, что посадил ее еще 40 лет назад ветеран Великой Отечественной войны Иван Кобылкин. У него шестеро детей, причем трое из них живут в Ливнах, но никто не спросил у них разрешения.

«Администрация города не ставит конкретную задачу, с какой улицы ее срубить. Администрация заключает контракт с МУКП «Ливенское» на приобретение, установку и демонтаж ели. Документы на сруб ели у коммунального предприятия есть. Но конечно, надо было этот вопрос согласовать с теми людьми, которые имеют к этой ели отношение», — такой комментарий дал Сергей Трубицин.

ИА «Орелград»