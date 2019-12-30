Орловчанка нашла способ наказать соседа за оскорбление

Женщина подала на мужчину в суд и выиграла процесс.

Подробности сообщила пресс-служба Орловского районного суда, рассмотревшего иск о взыскании компенсацию морального вреда за оскорбление жительницы.

Иск подала местная жительница, а ответчиком выступил мужчина, с которого она потребовала 50 тысяч рублей. Женщина заявила, что инцидент произошел на улице около жилого дома. По ее словам, в присутствии других людей ответчик «в оскорбительной форме нецензурно унизил ее честь и достоинство, чем причинил ей нравственные страдания».

Ответчик иск не признал и заявил, что не высказывался о женщине в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов. В суд он даже привел свидетеля. Тот тоже сказал, что оскорблений не слышал. Однако выяснилось, что свидетель за этой сценой наблюдал из своего дома, а потому суд усомнился в его словах.

Другие свидетели, которые находились рядом с местом конфликта, слова истицы подтвердили. В результате иск был удовлетворен частично. С мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 рублей и судебные расходы.

В своем решении суд указал, что в рассматриваемом случае «негативные оценочные суждения ответчика об истце, включающие вульгарные, непристойные и нецензурные выражения, несовместимы с правом каждого человека на свободное распространение информации и выражение своего мнения, умаляют доброе имя, честь и достоинство истца».

ИА «Орелград»