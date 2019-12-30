В Орле восстановили стол экс-руководителя Главпива

Специалисты отреставрировали стол Бадаева.

Как сообщается на сайте Орловского областного краеведческого музея, в зале «Земляков» свое почетное место занял отреставрированный стол из домашнего рабочего кабинета Алексея Бадаева (1883-1951). В музее уточнили, что эта мебель была получена еще в 1982 году от наследников видного советского партийного и общественного деятеля.

«В 2019 году часть кабинета была отреставрирована, — сообщили в музее. — В частности — стол письменный двухтумбовый, обитый сукном (конец XIX – начало XX века), а также кресло с кожаным сиденьем, деревянными подлокотниками и низкой спинкой. Были очищены лицевые поверхности от загрязнений, удален отслоившийся отделочный слой, устранены дефекты поверхности, восполнены утраты отделочного слоя, проведены работы с кожаной обивкой кресла».

В 2020 году планируется отреставрировать оставшиеся предметы мебели из кабинета. Алексей Бадаев родился в деревне Юрьево Карачаевского уезда Орловской губернии. В 1912 году он был избран в IV Государственную думу от рабочей курии Петербургской губернии. Был близким соратником Ленина.

Год за годом он уверенно поднимался по карьерной лестнице. Например, в 1930 году руководил Центросоюзом, с 1931 года — Московского союза потребительских обществ. В 1937-1938 годах Бадаев занимал пост наркома пищевой промышленности РСФСР, а в 1938-1944 годах был председателем Президиума ВС РСФСР и заместителем председателя Президиума ВС СССР.

«Бадаев, склонный к алкоголизму, в 1943 году дискредитировал себя недостойным поведением в ходе государственного визита в Монголию и Туву, — так пишет о нем Википедия. — В связи с этим 6 апреля того же года Политбюро ВКП(б) приняло решение об отстранении Бадаева от должности (исполняющим обязанности председателя Президиума ВС РСФСР был назначен И. А. Власов)».

Также сообщается, что после отстранения от занимаемой должности он был назначен руководителем треста Главпиво, которым руководил до 1951 года.

ИА «Орелград»