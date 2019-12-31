Клычков вручил ключи от квартир детям-сиротам

31.12.2019 | 9:24 Новости, Общество

Губернатор поздравил молодых людей с Новым годом и новосельем

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский 30 декабря вручили ключи от квартир 29 детям-сиротам, сообщили в пресс-службе правительства региона. Молодых людей поздравили с наступающим Новым годом и новосельем.

Власти купили квартиры у строительного холдинга «Орелстрой». В уходящем году на обеспечение жильем детей-сирот было выделено более 256 млн рублей, Орлу – 139,5 млн рублей. Заключен 21 контракт на покупку 89 квартир. В 2020 году областному центру выделят еще больше средств – 146,3 млн рублей.

Жилье, которое купили детям-сиротам, обеспечено необходимой инфраструктурой. В декабре в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» открылись детские сады на 230 мест каждый.

ИА «Орелград»

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