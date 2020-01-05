Орловцев позвали на встречу с актером сериала «Ласточкино гнездо»

5.1.2020 | 15:36 Культура, Новости

Встречу организует Орловская детская хоровая школа

Жителей Орла приглашают на встречу с молодым актером театра им. Вахтангова Эльдаром Трамовым. Об этом сообщает Орловская детская хоровая школа, которая организует встречу в рамках празднования 100-летия театра.

Встреча пройдет 13 января в 18:30 на сцене Орловской детской хореографической школы. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах «Орелконцерта». Эльдар Трамов представит в Орле программу по произведениям Ивана Бунина.

Эльдар Трамов — актер театра и кино, лауреат международных конкурсов. В его фильмографии —  сериалы «Ласточкино гнездо», «Санта Лючия» и «Кодекс чести».

ИА «Орелград»

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