Под Орлом ребенок погиб на спортивной площадке

5.1.2020 | 12:17 Важное, Новости, Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело

В Орловской области 12-летний мальчик погиб, упав с качелей на спортивной площадке, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 4 января в Хотынце. Школьник упал и получил травму головы, от которой вскоре скончался. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Бригада скорой помощи прибыла на место трагедии через десять минут после вызова, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Однако мальчик к тому моменту уже умер.

Администрация района и правительство Орловской области пообещали оказать помощь родным погибшего.

ИА «Орелград»

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