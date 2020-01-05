Под Орлом ребенок погиб на спортивной площадке

Следователи возбудили уголовное дело

В Орловской области 12-летний мальчик погиб, упав с качелей на спортивной площадке, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 4 января в Хотынце. Школьник упал и получил травму головы, от которой вскоре скончался. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Бригада скорой помощи прибыла на место трагедии через десять минут после вызова, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Однако мальчик к тому моменту уже умер.

Администрация района и правительство Орловской области пообещали оказать помощь родным погибшего.

ИА «Орелград»