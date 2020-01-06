Орловцам напомнили о мерах безопасности в Рождество

Один из главных православных праздников отмечают 7 января

Главное управление МЧС по Орловской области напомнило жителям региона о мерах безопасности в Рождество Христово. Православный праздник отмечается завтра, 7 января.

Основное внимание уделяется пожарной безопасности во время богослужений. В сочельник и Рождество верующие отправляются в храмы. Сотрудники МЧС будут дежурить во время служб, чтобы не допустить пожаров и иных ЧП.

«Отправляясь на подобное мероприятие, нужно помнить, что зачастую массовое скопление людей может представлять собой реальную угрозу для жизни и здоровья. Поэтому всем необходимо быть внимательными к вопросам обеспечения личной безопасности и безопасности своих близких, особенно детей», — подчеркнули в МЧС.

В храмах стоит держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Дома свечи нужно ставить в несгораемые подставки — также подальше от предметов, которые быстро схватывают огонь. Ставить свечи на подоконники опасно — от них могут загореться занавески. Также свечи нужно держать подальше от мест, где их могут опрокинуть дети или домашние животные. На ночь и при выходе из комнаты огонь стоит потушить.

Кроме того, места массового скопления людей могут стать целью для теракта, напомнили в МЧС. Орловцам не стоит терять бдительность на улице, в транспорте и в местах проведения праздничных мероприятий. Опасность могут представлять люди, переносящие некие грузы, а также бесхозные и подозрительные предметы. Обо всем таком следует сообщать в полицию и службу спасения.

«Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство или иной бесхозный предмет, не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету. Немедленно сообщите о находке в полицию и службу спасения. Не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку. Запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета, и дождитесь прибытия оперативных служб», — заявили в МЧС.

Признаками взрывного устройства могут быть натянутая проволока или шнур, провода и изолента.

ИА «Орелград»