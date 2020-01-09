В Орле многодетная мать отвесила оплеуху сотруднице полиции

Действия женщины квалифицировали как нападение на представителя власти.

Уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции поступило на рассмотрение в суд Северного района. Перед ним предстала ранее не судимая местная жительница, мать троих несовершеннолетних детей. Впрочем, как выяснила полиция, матерью она оказалась нерадивой.

Как следует из материалов дела, женщина устроила бытовой скандал, причем он разгорелся до такой степени, что на место была вызвана полиция. Среди прибывших находилась и женщина-полицейский – инспектор отдела по делам несовершеннолетних.

В ходе разбирательства на месте полицейские выявили сразу два правонарушения, допущенных многодетной матерью, которая, кстати, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Одно из них — неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Буйную женщину вывели из квартиры и предложили ей пройти в служебный автомобиль, а затем проследовать в отдел полиции для составления протоколов. Однако во дворе она бросилась наутек. Ее догнали и препроводили в служебный автомобиль. По пути нерадивая мать отвесила оплеуху сотруднице полиции, ударив ее ладонью по щеке.

Более того, уже в салоне автомобиля она с кулаками набросилась на участкового. Поскольку вину женщина признала, следователь выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении иной меры наказания, с чем согласился суд. Женщину наказали судебным штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»