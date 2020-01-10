Депутат облсовета усомнилась в назначении Блохина: «Область живет по понятиям?»

Вчера днем депутат областного совета Валентина Остроушко опубликовала в фейсбуке пост. В нем она, усомнилась в верности решения о назначении Блохина и посетовала, что подобные решения губернатора Клычкова заставляют руководителя Следственного комитета Щурова здороваться за руку с Блохиным, который сейчас находится под следствием. Полный текст опубликован ниже и на странице депутата:

«Назначение Блохина и.о. председателя правительства произвело эффект разорвавшейся бомбы среди тех, кто верил, что губернатор Клычков коммунист и среди тех, кто верил, что пусть фонтаны команда Клычкова строит где надо и где не надо, а проблемы медицины загоняет ещё глубже, но остатки здравого смысла у неё должны быть.

Но то, что происходит сейчас в политическом пространстве региона, выходит за пределы понимания. По меньшей мере – моего и тех, кто мне позвонил в новогодние праздники по этому поводу. В пятницу, 27 декабря, Д.А. Блохину в Орловском управлении следственного комитета предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (то самое дело по стадиону Ленина). Следователь хотел его допросить, но Блохин резко заболел, прямо во время допроса… И пошёл лечиться.

Но утром, 30 декабря, он на оперативном совещании у губернатора был спокоен и приветлив. В том числе с председателем Орловского следственного управления А.П. Щуровым. Он даже перед совещанием подошёл к Щурову, который сидел за столом… И тому пришлось привстать, чтобы поздороваться с обвиняемым в должностном преступлении членом правительства, который протянул ему руку.

Рукопожатие руководителя следственного управления и подследственного в доме №1 по пл. Ленина – такого никогда не было… Раньше не было.

Ну а чуть позже пришло сообщение, что Клычков повысил подследственного до уровня практически своего заместителя как председателя правительства… И.о. заместителя… Сообщение пришло, а исполнял обязанности он уже не один месяц. И предъявляли обвинение в следкоме уже человеку, исполнявшему обязанности заместителя Клычкова.

Теперь в принципе, если председатель правительства Клычков будет в Москве деньги для региона добывать, Блохин может его здесь, в Орле, замещать… Тем более он знает, как деньгами распорядиться)))

А 5 января, когда информация уже гуляла по Интернету, в здание обладминистрации потянулись главы районов присягать на верность… Они и раньше были верны Блохину, но теперь стали вернее…

Получается, наша область уже живёт по понятиям: силовики, правоохранители, следствие, суды делают своё дело, а процветают их главные фигуранты…

Ну ведь совершили незаконное Залогин и Клычков в отношении главврача орловской поликлиники №2 Петиной – и что? Государственными деньгами расплатились и даже не извинились… Или выставил прямиком в психушку с рабочего места да ещё с участием ЧОПа свою сотрудницу-инвалида новый главврач этой поликлиники – и ничего… Все сделали вид, что так и надо, что это в порядке вещей и российское законодательство с Международной конвенцией о правах инвалидов на территории региона не действуют.

Всех, кто посмеет пойти против власти (и областной, и местной – в колледже ли, в правительстве региона ли), будут подвергнут наказанию, увольнению, штрафу… И пусть у прокуратуры, судов другое мнение, так что ж, как сказал его верный «оруженосец», главный здесь губернатор…

И если вы считаете, что всё же закон и здравый смысл главные, то сходили бы в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни и вечера в центр Орла и увидели, как люди радуются красивому убранству города… И как за это любят губернатора. Хлеба и зрелищ!

История повторяется. То, что сегодня сделали с твоей соседкой, подругой знакомого, другом сослуживца, меня не коснётся… Так думает большинство? А если кто прихватил на реконструкции стадиона или драмтеатра – это не из моего же кармана… Зато я погулял на празднике, шашлыка поел, на коньках покатался…

А коррупция она же неистребима… А Блохин – ну такие непобедимы! Так рассуждает обыватель? По крайней мере меня так уверяли…

Поэтому я поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым тех, кто думает по-другому, кто считает продвижение Блохина по карьерной лестнице в период расследования уголовного дела категорически неприемлемым, кто видит развитие региона в становлении, наконец, региональной медицины, в выходе проблем рядового человека на передний план и решении их, в приход к власти тех, кто знает, как можно не только веселиться, но и работать…

В принципе и в прошлом году получалось: и суды выигрывали, и общественные идеи продвигали. Те, кто верил в торжество справедливости и закона.

Мои уважаемые друзья, думаю, новый год принесёт нам объединение на новых принципах…

Верьте в чудеса – в то, что власть может прислушиваться к мнению народа, к мнению общества… Чудеса иногда случаются. У тех, кто прилагает к этому усилия!»

ИА Орелград