Археологи разрешили построить свинокомплекс под Орлом

Эксперты выдали инвестору положительное заключение.

Как стало известно «Орелграду», в последние дни 2019 года экспертные группы выдали сразу два положительных заключения инвесторам, планирующим возведение крупных объектов под Орлом. Археологи провели исследования на местах будущего строительства. В общей сложности они заложили около 80-ти шурфов. Судя по заключению экспертной комиссии, культурных слоев при этом выявлено не было. То есть, на местах будущего строительства нет археологических памятников, люди в предыдущие века там не проживали.

В одном случае археологическая разведка была проведена на земельном участке, предназначенном для строительства объекта: «Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней». Этот проект планируется реализовать близ села Большое Кричино Дмитровского района. Работы проводились на основании открытого листа.

«Площадь обследованного участка является достаточной для определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии, — говорится в заключении экспертов. — Объекты культурного наследия на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, отсутствуют».

Вторая разведка была проведена на земельном участке, предназначенном для строительства «одноцепной ЛЭП 110 кВ от ПС Железногорская 330 кВ для энергоснабжения строящегося завода». Это будет предприятие по производству комбикормов мощностью 800 тысяч тонн в год. Его возведут в Кромском районе, в селе Вожово Большеколчевского сельского поселения. Из заключения следует, что там тоже «объектов археологического наследия выявлено не было».

ИА «Орелград»