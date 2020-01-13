Под Орлом за смертельное ДТП осудили водителя фуры

13.1.2020 | 16:36 Новости, Происшествия

Суд установил, что по вине водителя погиб пешеход.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в конце прошлого года судом Орловского района. На скамье подсудимых оказался ранее судимый мужчина, по вине которого произошло смертельное ДТП.

Было установлено, что подсудимый управлял технически исправным грузовым седельным тягачом «VolvoFH». Фура двигалась по населенному пункту с превышением разрешенной правилами скоростью.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Фура протаранила легковой автомобиль «Дэу», который стоял перед переходом, так как горел красный сигнал светофора. От удара легковушку бросило вперед, и она наехала на пешехода, переходившего через проезжую часть. В результате ДТП пострадавший скончался.

Виновником происшествия суд признал водителя фуры. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»

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