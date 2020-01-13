В Орловской области приватизируют прокуратуру

На торги выставят самый необычный в этом году объект.

Федеральное издание «Коммерсант» проанализировало представленный правительством РФ план приватизации госимущества на 2020-2022 годы. Согласно ему планируется передать инвесторам 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также продать еще 1168 объектов. В Черноземье продать планируется 33 актива.

Несколько объектов, подлежащих приватизации, находятся в Орловской области, включая самый необычный лот списка. Так, именно в Орловской области планируется приватизировать… здание прокуратуры. Оно находится в Покровском районе и сейчас им ведает Генпрокуратура. Однако объект будет передан в казну РФ, после чего его выставят на торги.

Речь идет о здании на улице Комсомольской в Покровском с гаражом и земельным участком площадью 735 квадратных метров. «Коммерсант» отмечает, что в опубликованном федеральном перечне приватизации это единственный объект надзорного ведомства. Правда, издание отметило одну странность: на сайте областной прокуратуры указан другой адрес районного подразделения – здание на улице Садовой. Но при этом адрес по улице Комсомольской фигурирует в справочных данных на других ресурсах.

«Кроме того, в регионе планируют продать ряд земельных участков: с гаражом (1,2 тыс. кв. м), с участком магистрального газопровода (23 тыс. кв. м), с административным корпусом и ангаром (9,7 тыс. кв. м), со складом (3,5 тыс. кв. м), с административным зданием (820 кв. м), со зданием неизвестного назначения (1,2 тыс. кв. м), еще с одним административным зданием (1,1 тыс. кв. м), — пишет «Коммерсант». — Участки расположены вне областного центра. Также продаже подлежат два нежилых помещения в Орле и пристройка в поселке городского типа Нарышкино».

ИА «Орелград»