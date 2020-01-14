СК проверит, почему орловцы сидят без отопления

14.1.2020 | 9:21 ЖКХ, Новости

Объявлена доследственная проверка

Следственный комитет Орловской области начал доследственную проверку жалоб жителей домов №№160 и 162 по Московскому шоссе. Они рассказывали, что замерзают в квартирах.

Из-за плохого состояния теплотрассы тепло улетучивается по дороге к их квартирам. В итоге температура в жилье ниже норм. Неоднократные жалобы игнорируются должностными лицами.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы жилищно-коммунального хозяйства. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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