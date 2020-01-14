В Орле отказались взять под надзор педофила

Суд отказал исправительной колонии в удовлетворении ходатайства.

Урицкий районный суд рассмотрел административный иск исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Представитель учреждения просил установить административный надзор сроком на 8 лет в отношении человека, который последние годы отбывал наказание в этом учреждении.

В обоснование иска было указано, что данный гражданин в 2015 году был осужден приговором Московского городского суда к 7 годам лишения свободы в ИК общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Как следует из материалов дела, он «совершил особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

В зачет ему пошел период нахождения под стражей до вынесения приговора. Поэтому срок заключения истек в 2019 году. Представители исправительного учреждения просили суд на 8 лет запретить экс-заключенному посещение мест массового отдыха несовершеннолетних и проведение мероприятий с их массовым участием. Кроме того, по мнению истца, ему следует запретить выходить по ночам из дома, а для регистрации в полицию он должен являться целых 4 раза в месяц.

Однако суд отказал в удовлетворении иска и объяснил причины. Дело в том, что бывший заключенный еще не отбыл дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, наложенное на него Московским горсудом. Закон гласит, что в подобном случае с заявлением об установлении административного надзора могут обратиться только органы внутренних дел, а администрация исправительного учреждения, в котором административный ответчик отбывал наказание в виде лишения свободы, не наделена таким правом.

ИА «Орелград»