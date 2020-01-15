Ливны приравняют к Орлу 

Транспортная реформа запущена в райцентре Ливны.

Важная новость была озвучена на оперативном совещании, которое прошло в администрации города Ливны. По словам главы управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Барыбина, горожан ожидает транспортная реформа, после чего Ливны станут напоминать в этом отношении Орел.

Дело в том, что местные власти получили предписание ГИБДД, согласно которому часть городских маршрутов общественного транспорта передана в областное ведение как межмуниципальные. Речь идет о маршрутах, которые пролегают по территории самого города Ливны и выходят за его пределы, в Ливенский район.

Аналогично работают некоторые маршрутки и в областной столице. В Орле пригородные и городские маршрутки отличаются номерами – они трех- и двузначные. В Ливнах до сих пор такой практики не было, но теперь она появится. С 1 февраля 2020 года изменится нумерация автобусов, обслуживающих шесть местных маршрутов.

«Перед привычным номером появится цифра 20 (вместо №3 — №203, вместо №9 — №209 и так далее), — сообщили в администрации Ливен. — До 1 февраля будет сохраняться двойная нумерация, чтобы обеспечить комфортный для ливенцев переход на новую систему обозначения».

Кроме того, в городе начали обсуждать возможность внедрения безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Вероятно, в Ливнах будет проведен опрос общественного мнения по данной теме.

ИА «Орелград»