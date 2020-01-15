Музалевский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Спикер облсовета присутствовал в Москве и слушал речь президента

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Спикер присутствовал в столичном Манеже, где оглашалось послание.

В ходе послания Владимир Путин объявил о реформе Конституции, а также затронул вопросы демографии, материнского капитала, образования, здравоохранения и экологии.

Леонид Музалевский:

Послание Президента РФ Федеральному Собранию ежегодно становится одним из важнейших политических событий. Глава государства обращается ко всем гражданам страны и определяет векторы дальнейшего развития России.

Сегодня Владимир Владимирович Путин начал Послание с демографической ситуации в стране. Хочу отметить, что в нашем регионе действуют меры социальной поддержки многодетных семей, которые закреплены в законе «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах её социальной поддержки». Это, в частности, льгота 50 % при оплате за обучение детей в государственных и муниципальных организациях дополнительного образования, первоочередное предоставление путёвок в детские лагеря для отдыха и оздоровления. Многодетным семьям также предоставляется ежегодная выплата единовременного пособия к началу учебного года на каждого ребёнка, производится компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Особая категория граждан — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для их поддержки в рамках регионального партийного проекта «Единой России» действует Центр правовой помощи, где они могут получить необходимые консультации юриста, узнать о своих правах. За время работы проекта сотрудники Центра неоднократно помогали детям-сиротам добиться выделения положенного им по закону жилья.

Президент заявил о необходимости обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. В Орловской области, несмотря на сложную финансовую ситуацию, питание школьников младших классов сохранено в полном объёме, также оно предоставляется детям из социально незащищённых семей вплоть до 11 класса.

Глава государства выступил с инициативой продления программы и увеличения размера материнского капитала, а также введения данной меры поддержки при рождении первого ребёнка.

Отмечу, что на Орловщине выплачивается региональный материнский капитал при рождении третьего ребёнка. В 2020 году он превысит 130 тысяч рублей.

Очень важна и поддержка работников образования. Президент инициировал выплаты из федерального бюджета классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. При этом все региональные выплаты также будут сохранены.

«Мы обязаны защитить правду о Победе», — заявил Владимир Владимирович Путин, говоря о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сохранении исторической памяти. Отмечу, что в нашем регионе буквально вчера состоялось первое заседание областного организационного комитета «Победа». В рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» также подготовлен целый комплекс мероприятий, посвящённых юбилею Победы. Отрадно, что активное участие в этой работе принимает наша молодёжь, в частности, представители «Молодой Гвардии Единой России».

Кроме того, на ближайшем заседании Орловского областного Совета народных депутатов будет рассмотрено обращение в Государственную Думу по вопросу принятия Федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации». Его цель — установить единый подход к патриотическому воспитанию, определить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в этой сфере.

Но, безусловно, самое главное — сделать так, чтобы внимание и заботу почувствовал каждый ветеран Великой Отечественной войны, каждый труженик тыла, а также все, кто восстанавливал нашу страну после освобождения от фашистских захватчиков.

Послание Президента для каждого из нас является руководством к действию. Для того чтобы выполнить поставленные Владимиром Владимировичем Путиным задачи, нам предстоит работать с полной отдачей, понимая всю меру ответственности за сегодняшний день и будущее нашей страны.