В Орле дело о краже сыра рассмотрели в особом порядке

Похитившая два куска сыра женщина отправится в колонию.

В Орле рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, попавшейся на краже в магазине. Об этом сообщает Железнодорожный районный суд. Женщину признали виновной в совершении мелкой кражи, что не уберегло ее от сурового наказания.

В суде пояснили, что она обокрала магазин на улице Ливенской в Орле. Ее добычей стали два куска сыра, которые она незаметно от продавцов взяла со стеллажа и вышла из торгового зала, не оплатив товар. Преступление она совершила, «будучи подвергнутой административному наказанию в виде штрафа за совершение мелкого хищения».

Иными словами, женщина и ранее попадалась на аналогичных кражах, поэтому на нее завели уголовное дело. Подсудимая признала свою вину и попросила суд рассмотреть ее дело в особом порядке. Это дало ей право на небольшое смягчение наказания.

Впрочем, она все равно отправится за решетку. Воровке присудили четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«При назначении наказания и выборе вида колонии, где должна отбывать наказание осужденная, суд учел смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные характеризующие личность подсудимой, обстоятельства совершения преступления», — сообщили в райсуде.

ИА Орелград