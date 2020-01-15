В Орловской области собрали 1 млн штрафов за неправильные закупки

Об этом сообщили на заседании антикоррупционной комиссии

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл заседание антикоррупционной комиссии, сообщили в пресс-службе правительства региона. Обсуждались итоги работы по контролю в сфере госзакупок и деятельность КСП.

Основная часть финансовых нарушений в 2019 году по-прежнему пришлась на сферу госзакупок, констатировал Клычков. При этом сумма выявленных нарушений снизилась. В ушедшем году контрольное управление губернатора провело 59 проверок, в том числе 5 — с участием прокуратуры Орловской области.

«Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольных мероприятий в сфере закупок, являлись: несоблюдение требований к обоснованию закупок, нарушение требований при обосновании начальной максимальной цены контрактов, несоответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта, неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения исполнителем условий контракта, неразмещение или несвоевременное размещение в единой информационной системе информации об исполнении контракта», — рассказали в пресс-службе.

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях должностных лиц оштрафовали на 1,4 млн рублей, из которых 1 млн пришёлся на сферу закупок.

ИА «Орелград»