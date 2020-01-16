Орловские школьники участвуют во всероссийской олимпиаде

Региональный этап продлится до 22 февраля

С 10 января по 22 февраля в Орловской области проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе правительства.

В нем принимают участие ученики 9-11 классов — победители районных этапов, набравшие баллы для участия в региональном этапе. Всего олимпиада проводится по 22 школьным предметам.

«Департаментом образования области утверждены составы оргкомитета, организаторов и членов жюри по каждому предмету регионального этапа олимпиады школьников, в состав которых включены лучшие педагоги государственных и негосударственных общеобразовательных организаций Орловской области, Института развития образования, а также преподаватели ведущих профессиональных и высших учебных заведений региона», — указано в сообщении.

Победители и призеры регионального этапа отправятся на всероссийский этап.

ИА «Орелград»