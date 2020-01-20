Голливуд узнал о существовании Ливен

Экранизирована выдуманная история невесты из русского провинциального городка

Кинолента под названием «Русская невеста» снята в жанре триллер. Главные роли в нем сыграли две русские актрисы Оксана Орлан и Кристина Пименова. Сюжет разворачивается вокруг переезда женщины и ее дочери из города Ливны, Орловской области в США. Американский престарелый миллионер и по совместительству бывший пластический хирург Карл Фредерик знакомится с избранницей на сайте знакомств и забирает ее с ребенком в богатую жизнь. Позже выясняется, что пенсионер-хирург-миллионер с поехавшей крышей. Он хочет пустить на органы ее дочь и вокруг этого обстоятельства разворачивается весь сюжет фильма.

Итог жизни американского пенсионера предрешен. В конце фильма орловчанки одерживают ожидаемую победу: его держит под дулом двухстволки ребенок, а мама заканчивает мучительную жизнь пенсионера, уровнив ему на голову какую-то огромную люстру. Кто к нам за органами придет, тот сам на них пойдет!

ИА Орелград