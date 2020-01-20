Озверевший орловец убил зятя и отца. Мать выжила чудом

20.1.2020 | 11:30 Новости, Происшествия

Мужчина ранее сидел в тюрьме

В Орловской области задержали 33-летнего мужчину, который убил мужа сестры и своего отца. Он едва не зарезал и собственную мать, но женщина сумела сбежать.

Подробности происшествия рассказали в Следственном комитете. 18 января убийца приехал в деревню Ильинка Верховского района, где живет его сестра, и поссорился с ее мужем. В разгар конфликта брат взял нож и несколько раз ударил главу семьи. Тот скончался на месте происшествия.

Затем убийца поехал домой в деревню Коньшино и напал с ножом на родителей. 75-летний отец погиб от полученных травм, а 62-летняя мать, истекая кровью, добежала до соседей. Те вызвали скорую помощь и полицию. Женщину спасли, а ее сына задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство». Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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