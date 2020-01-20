В Орле автоледи 74 раза нарушила ПДД

Наложенные на нее штрафы женщина оплачивать отказалась.

В Орле судебные приставы-исполнители в присутствии понятых наложили арест на автомобиль «Лада Приора», принадлежащий местной жительнице. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России, к такой мере им пришлось прибегнуть из-за характера самой автоледи. Дело в том, что она отказывается оплачивать штрафы, выписанные ей управлением ГИБДД за нарушения Правил дорожного движения.

Сообщается, что в отношении женщины возбуждено 74 исполнительных производства – по количеству совершенных нарушений. Общая сумма наложенных на нее штрафов, подтвержденных решениями судов, составляет почти 50 тысяч рублей. Женщина не только не оплачивает их, она также скрывала от приставов свой автомобиль. На нее было открыто розыскное дело.

«В результате принятых мер исполнительного розыска должностными лицами УФССП России по Орловской области был установлен маршрут передвижения, а затем и местонахождение автомобиля, — рассказали в УФССП. — Арестованное транспортное средство было изъято и на эвакуаторе вывезено на охраняемую стоянку до проведения процедуры реализации имущества. У женщины осталось совсем мало времени, чтобы оплатить накопленные штрафы и вернуть свой автомобиль».

ИА «Орелград»