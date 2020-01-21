В Орловской области с алиментщиков взыскали 100 млн рублей

В среднем в регионе с нерадивых родителей взыскивают 9-10 миллионов.

Предварительные данные о взыскании средств с родителей в пользу их несовершеннолетних детей озвучили в управлении ФССП России по Орловской области. По данным ведомства, в минувшем году за 11 месяцев в регионе было взыскано и перечислено взыскателям свыше 99 миллионов рублей. Речь идет об уплате алиментов на содержание детей по решениям судов.

В УФССП отмечают, что этот вопрос является приоритетным и социально значимым, поскольку напрямую касается интересов ребенка. Для взыскания приставы «используют весь арсенал средств, предоставленных им законом». Это по-прежнему остается проблемой. Многие нерадивые родители не только не платят детям, но и прячут от приставов свое имущество, на которое может быть наложен арест.

«В случае, когда невозможно установить местонахождение гражданина, не желающего исполнять обязательства перед своими детьми, судебный пристав объявляет родителя в розыск, — объяснили в управлении ФССП. — Так, за 11 месяцев 2019 года в связи с установлением должника либо его имущества прекращено 469 розыскных дела».

Также сообщается, что за отчетный период времени приставы наложили 1155 арестов на имущество должников по алиментам. Кроме того, почти все алиментщики, имеющие водительские удостоверения, были временно ограничены в праве управления транспортными средствами. Также в минувшем году было вынесено 6800 постановлений об ограничении в праве выезда за рубеж.

«После применения данных ограничительных мер взыскателям было выплачено более 8,5 миллиона рублей, — сообщили в УФССП. — В бухгалтериях организаций по месту работы должников находится на исполнении более 2500 копий исполнительных документов для удержания алиментов из заработной платы, по которым судебными приставами периодически, по заявлению взыскателей, а также по собственной инициативе в порядке контроля исполнения судебных актов, осуществляется проверка правильности начисления и своевременность направления удержанных алиментов в адрес взыскателей».

ИА «Орелград»