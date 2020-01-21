В орловском баре обокрали «уставшего» посетителя

21.1.2020 | 7:07 Новости, Общество

Барного вора оперативно вычислили и отдали под суд.

Вступило в силу постановление суда Северного района города Орла в отношении местного жителя, обвиненного в совершении кражи. Преступление было совершено в октябре 2019 года в одном из баров областной столицы. Как установили следствие и суд, мужчина в тот день отдыхал в баре. Он внимательно следил за другим посетителем, который явно не рассчитал свои силы.

В какой-то момент времени последний настолько «устал от отдыха», что уснул прямо за столом. Подсудимый подошел к нему и убедился в том, что тот спит очень крепко. Затем он обворовал уснувшего посетителя, в частности похитил лежавший на столике мобильный телефон стоимостью более пяти тысяч рублей.

В места преступления похититель скрылся. Впрочем, полиция довольно оперативно вычислила и задержала его. Мужчине было предъявлен обвинение по статье 158 УК РФ (кража). В суде следователь подал ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера. В результате подсудимый был наказан судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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