Экс-главу Заводского района Орла признали мошенником

Михаил Поздняков получил три с половиной года колонии.

Обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере вынес суд Заводского района – того самого района, которым много лет назад руководил Михаил Поздняков. По версии следствия, преступление он совершил, находясь при исполнении должностных обязанностей.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, Поздняков пообещал некому гражданину помочь с выделением участка и объекта недвижимости и оформлением его в собственность. За свои услуги он потребовал вознаграждение в сумме 2,5 миллиона рублей.

При этом у чиновника не было соответствующих полномочий. Поэтому следствие и суд сочли, что он заведомо вводил гражданина в заблуждение, то есть мошенничал. В прокуратуре добавили, что экс-чиновник получил 2,32 миллиона рублей.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Позднякова, — рассказали в надзорном ведомстве. — Судом ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей».

Отметим что решение пока вынесено лишь судом первой инстанции. И сторона защиты, и сторона обвинения имеют право обжаловать обвинительный приговор в апелляционном порядке.

ИА Орелград