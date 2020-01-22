Клычков узаконил портал «Обращаем внимание»

Неоднозначный ресурс стал главным рупором власти.



Губернатор Андрей Клычков 20 января 2020 года утвердил положение о портале «Обращаем внимание». Напомним, работу этого ресурса глава региона презентовал еще на заре своего правления. Однако только сейчас ресурс получил законный статус, причем, судя по тексту постановления, это будет едва ли не главный инструмент для общения власти с народом. Предполагается, что через него пользователи будут отправлять сообщения, а профильные структуры областной администрации через этот же ресурс обязаны будут отвечать.

Кроме того, портал «Обращаем внимание» станет одним из инструментов межведомственного взаимодействия органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления. Согласно постановлению, ресурс «предусматривает возможность выявления и учета мнения населения Орловской области при исполнении органами власти установленных полномочий и выполнении подведомственными им организациями возложенных функций».

Модератор обязан отслеживать сообщения пользователей ежедневно с 9 до 18 часов, кроме праздничных и выходных дней. Он же обязан передавать их в департаменты и управления, а также органам власти в районах и городах. Однако модератор имеет право отклонить сообщение, если то не будет отвечать обязательным требованиям, которых установлено около двух десятков.

Например, сообщение могут отклонить, если его тематика не соответствует предложенным на портале проблемам, если оно содержит информацию о проблеме, по которой ранее был дан ответ о невозможности ее решения, или если текст не содержит конкретных фактов, на основании которых возможно провести проверку.

Отклонят сообщение и в том случае, если оно содержит безосновательные и недоказанные обвинения в адрес других пользователей, органов власти, физических или юридических лиц, информацию, направленную на «пропаганду ненависти и дискриминации по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемление прав меньшинств, несовершеннолетних, причиняющую и призывающую к причинению им вреда в любой форме».

Не будут власти реагировать на сообщения с оскорблениями и сообщения, содержащие персональные данные. Ответ не дадут на рекламные тексты и на спам. И даже если сообщение будет содержать ошибки и опечатки или оно будет написано без знаков препинания, не кириллическим алфавитом, а также полностью или преимущественно заглавными буквами, реакции на него не последуют.

Список ограничений настолько велик, что уже сейчас можно усомниться в эффективности работы такого портала. Добавим, что модератор имеет право блокировать пользователя, и тогда сообщения вообще не будут доходить. Например, это произойдет, если некий настойчивый пользователь решит отправить несколько сообщений в течение короткого времени.

ИА Орелград